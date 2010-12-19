Снігопади в Європі паралізували авіасполучення

Рясні снігопади паралізували авіасполучення і наземний транспорт у низці країн Європи.

Як передає Deutsche Welle, скасовано і затримано багато рейсів, деякі аеропорти закрито до понеділка.

У найбільшому аеропорту Німеччини в Франкфурті-на-Майні скасовано 450 із 1300 рейсів. У залах очікування скупчилися сотні пасажирів. Точна їх кількість представниця аеропорту назвати не змогла. За її словами, плани вильотів практично зірвано, виникла остаточна плутанина. Сподіватися на поліпшення ситуації найближчим часом не доводиться, оскільки очікуються нові снігопади.

Також сотні пасажирів провели ніч у лондонських аеропортах Хітроу і Гетвік, рейси були скасовані через снігопад. Найбільший аеропорт Хітроу не прийматиме літаки впродовж всієї неділі. Польоти, можливо, поновляться у понеділок, наголошується на сайті аеропорту. Більшість рейсів з Гетвіка також скасовано. Понад 150 співробітників за допомогою снігоприбиральної техніки намагалися очистити злітно-посадочну смугу від снігового покриву завтовшки понад десять сантиметрів. Проте відновити повітряне сполучення вдалося лише частково.

За повідомленнями інформагентств, скасування і затримки рейсів відбуваються і в аеропортах інших європейських країн, зокрема у Франції та Італії.

Снігопади порушили і автомобільний рух. У ніч на неділю десятки автомобілів через ожеледь і снігопади застрягли на дорогах в Німеччині, Великобританії та Італії. Засипаний снігом головний вокзал Флоренції не зміг приймати швидкісні потяги, яким довелося зупинятися на приміських станціях. Перебої виникли в залізничному повідомленні між Великобританією і континентальною Європою по тунелю під Ла-Манш.