Вибори Президента Білорусі відбулися.

Про це повідомила голова Центрвиборчкому Лідія ЄРМОШИНА, передає РІА «Новости».

Відповідно до законодавства, вибори визнаються такими, що відбулися, якщо в них взяли участь більше половини громадян Білорусі, включених до списків виборців.

За даними ЦВК, до списків для голосування включено близько 7,095 млн. виборців.

"Якщо на 12 годину в нас було 46% (тих, хто проголосував), то зараз можна з упевненістю говорити, що проголосували 50%", - сказала Л.ЄРМОШИНА на прес-конференції в Мінську.

Голова ЦВК зазначила, що вибори проходять без значних порушень.

Крім того, як свідчать дані exit-polls на 13.00, діючий Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО набирає на виборах 72,03% голосів, його найближчий конкурент Андрій САННІКОВ - всього лише 6,33%.

Зокрема, як повідомив керівник аналітичного центру ЕКООМ Сергій МУСІЄНКО, "Олександр ЛУКАШЕНКО набирає 72,03% голосів, Григорій КОСТУСЄВ - 1,49%, Алесь (Олексій) МИХАЛЕВИЧ - 0,84%, Володимир НЕКЛЯЄВ - 4,49%, Ярослав РОМАНЧУК - 3,36%, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ - 1,64%, Андрій САННІКОВ - 6,33%, Микола СТАТКЕВИЧ - 1,6%, Віктор ТЕРЕЩЕНКО - 1,96%, Дмитро УСС - 0,47%». Проти всіх проголосували 5,75% виборців, сказав С.МУСІЄНКО.