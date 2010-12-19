Опозиція штурмує будинок уряду Білорусі
Зсередини дверей закриті щитами
Активісти опозиції намагаються ввірватися до будинку уряду Білорусії, передає кореспондент РІА “Новости”.
Опозиціонери ламають двері до будинку уряду, де розташовані Рада міністрів, нижня палата парламенту і Центрвиборчком. Опозиціонери вдалося виламати одну з дверей і зараз їм перегороджує дорогу тільки щит, який з другого боку дверей тримає міліція. Серед учасників штурму помічений один з кандидатів у президенти Віталій Римашевський.
Опозиціонери заявляють, що мають намір зайняти весь уряд і вимагають, щоб туди прибули міністри, зокрема силові. Зсередини скляні двері Будинку уряду закриті міліційними щитами, розбито вже кілька вікон, і опозиціонери продовжують робити спроби увірватися в Будинок уряду.