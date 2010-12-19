Опозиція штурмує будинок уряду Білорусі

Активісти опозиції намагаються ввірватися до будинку уряду Білорусії, передає кореспондент РІА “Новости”.

Опозиціонери ламають двері до будинку уряду, де розташовані Рада міністрів, нижня палата парламенту і Центрвиборчком. Опозиціонери вдалося виламати одну з дверей і зараз їм перегороджує дорогу тільки щит, який з другого боку дверей тримає міліція. Серед учасників штурму помічений один з кандидатів у президенти Віталій Римашевський.

Опозиціонери заявляють, що мають намір зайняти весь уряд і вимагають, щоб туди прибули міністри, зокрема силові. Зсередини скляні двері Будинку уряду закриті міліційними щитами, розбито вже кілька вікон, і опозиціонери продовжують робити спроби увірватися в Будинок уряду.