Кандидата в президенти Білорусі з лікарні забрали до міліції

Одного з кандидатів у президенти Білорусі Володимира Некляєва, який постраждав під час несанкціонованого мітингу опозиції після виборів, з лікарняного ліжка забрали в міліцію, повідомила РІА "Новости" його дружина Ольга. "У палату ввірвалися люди в цивільному. Вони представилися співробітниками правоохоронних органів. З ліжка понесли в машину мого чоловіка", - сказала Ольга Некляєва.

За версією опозиціонерів, співробітники міліційного спецпідрозділу побили Некляєва, коли він разом з колоною однодумців ішов до Жовтневої площі - місця несанкціонованого мітингу. Міліціонери нібито вдалися до кийків і світлошумових гранат. За даними опозиції, правоохоронці нібито побили ще одного кандидата в президенти, Миколи Статкевича, і розбили машину із звуковим устаткуванням.