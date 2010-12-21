Замість ВВВ історики тепер писатимуть про російсько-німецьку війну?

Українські історики мали б тепер за підказки Володимира Путіна, змінити підручники з історії України, бо, за словами російського прем’єра, «в 1941-45 роках була російсько-німецька війна, а не війна СРСР із Третім рейхом». Як повідомляє Радіо "Свобода", про це в інтерв’ю польській «Жечпосполіта» повідомив політолог Антон Борковський.

Польське видання наводить думки експертів, котрі вважають, що Путін «поставив Януковича та Азарова у дуже незручну ситуація, бо дає зрозуміти, що не готовий навіть до символічних компромісів із українцями». «Жечпосполіта» зауважує, що Володимир Путін відкрито нехтує історичною роллю України у Другій світовій війні, коли заявляє під час прямого телеефіру з росіянами щодо спільної з Україною перемоги над Гітлером, що «виграли б й самі, бо ж ми – країна переможців».

Натомість, як зазначає видання, президент Янукович, котрий часто гостює в Москві, та його прем’єр Азаров, «народжений в Росії», мовчать з приводу відкритих «неґацій» Путіна щодо історичної ролі України.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що Україна і РФ до кінця 2010 року підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії.

16 грудня під час спілкування з росіянами в прямому ефірі В.ПУТІН заявив, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу.