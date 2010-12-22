МВС Білорусі пропонує послугу: інформація про затриманих по телефону

МВС Білорусі оприлюднило телефони, за якими можна цілодобово одержувати інформацію про затриманих під час несанкціонованої акції опозиції, що протестувала проти результатів президентських виборів у країні, повідомляє РІА “Новости”.

"Дізнатися про місцезнаходження осіб, затриманих 19 і 20 грудня під час несанкціонованої акції, можна за телефонами Бюро реєстрації нещасних випадків ГУВС Мінміськвиконкому (БРНС): 8-(017)-229-48-88, 8-(017)-229-46-12. Телефони працюють цілодобово", - йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

Як повідомлялося, міліція затримала 639 учасників акції протесту, включаючи опозиційних лідерів. Серед затриманих є іноземні громадяни.