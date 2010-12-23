Піратська партія Чехії запустила сайт PirateLeaks

Чеська піратська партія запустила в Інтернеті місцевий проект портал PirateLeaks, аналогічний WikiLeaks, де має намір публікувати секретні матеріали з міністерств і різних державних органів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на чеські ЗМІ.

Координатором сайту PirateLeaks став 21-річний Якуб Міхалек - шеф-редактор "Піратської газети" і водночас керівник партійної комісії з міжнародних справ.

Піратська партія Чехії заявила, що PirateLeaks буде практично копією свого "великого брата" - WikiLeaks.

"Наша головна мета - це поліпшення ситуації в суспільстві. Тому що рівень брехливості, лицемірства й корупції перевищив усі мислимі межі. Найдієвішим засобом є повна відкритість і прозорість у сфері державного управління. Тому що йдеться про наші гроші. Політики і чиновники працюють на нас, і ми маємо право знати, як вони поводяться з нашими грошима", - сказав в інтерв`ю Чеському радіо заступник голови Чеської піратської партії Іво Вашичек.

Інформацію для публікації на сайті автори проекту збираються одержувати від громадськості, журналістів, а також від самих чиновників.