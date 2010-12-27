Уряд Білорусі подав у відставку

Прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ підписав постанову Ради міністрів Білорусі про складання повноважень уряду перед новообраним Президентом Республіки Білорусь.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі білоруського уряду.

У постанові наголошується, що таке рішення прийняте відповідно до частини третьої статті 106 Конституції Республіки Білорусь.

У прес-службі Президента Білорусі повідомили, що Олександр ЛУКАШЕНКО прийняв відставку уряду.

"Новий склад Ради міністрів буде сформований найближчим часом", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі 19 грудня відбулися чергові президентські вибори, в результаті яких діючий Президент О.ЛУКАШЕНКО переміг з майже 80% підтримки.

На даний час у Білорусі продовжуються обшуки і арешти представників опозиції, яка звинувачується в підготовці та організації масових безпорядків увечері 19 грудня.

У слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки знаходяться п`ятеро екс-кандидатів у Президенти Білорусі.