Власники барів заявили, що заборона на паління завдасть удару по економіці

Власники іспанських барів почали активно висловлювати своє незадоволення через новий закон, що забороняє палити у всіх кафе і ресторанах, передає Associated Press. При цьому вони турбуються не тільки за власний бізнес, а й висловлюють серйозні побоювання, що іспанська економіка, якій і без того складно, стане ще вразливішою. "Наразі не час для таких змін в законодавстві. Ми можемо ввести їх, коли економіка стабілізується, але не зараз", - заявив власник одного з барів.

За словами представників Готельної федерації Іспанії, закон може спричинити скорочення майже 350 тис. робочих місць у галузі, оскільки кількість відвідувачів закладів, за рахунок неохочих розлучатися з сигаретою за каврю чи пивом, значно зменшиться.

У ніч на 2 січня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, в Іспанії набув чинності жорсткий закон, що забороняє палити у всіх кафе і ресторанах, а також поблизу шкіл, лікарень, в місцях публічних телетрансляцій. Штраф за порушення заборони варіюється від 30 євро до 600 тис. євро.

Нове законодавство є набагато жорсткішим порівняно з нормами, які регулюють паління в Іспанії з 2006 р. Тоді палити заборонили на робочих місцях, проте власникам більшості кафе і ресторанів дозволялося встановлювати місця для курців і некурців у своїх закладах.

Іспанія - країна, в якій ресторанний бізнес традиційно добре розвинений. Тепер власники ресторанів і кафе побоюються, що нові норми завдадуть сильного удару по їх бізнесу. За оцінками, вони можуть втратити до 10% клієнтів через новий закон.