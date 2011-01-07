Назарбаєв відмовився від референдуму про продовження своїх повноважень

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відхилив пропозицію парламенту про винесення на референдум конституційних поправок про продовження повноважень чинного президента до 2020 року без всенародних виборів, повідомляє РІА "Новости".

Відповідний указ голови держави опубліковано в п`ятницю в офіційних ЗМІ.

Центрвиборчком Казахстану 27 грудня зареєстрував заяву з пропозицією провести референдум щодо продовженню повноважень президента до кінця 2020 року. Пропонувалося винести на всенародне голосування запитання “Чи приймаєте ви закон про внесення змін до конституції, що передбачають можливість продовження на республіканському референдумі президентських повноважень першого президента?".

У 2007 році лояльний Назарбаєву парламент вже прийняв поправки до конституції, які дозволяють нинішньому президентові балотуватися на цю посаду необмежену кількість разів. Нурсултан Назарбаєв займає президентський пост вже 20 років.