WikiLeaks: стратегія Китаю проста - взяти під контроль сировинні ринки

Лідери країн Латинської Америки не довіряють заявам китайського керівництва про бажання будувати рівноправні відносини з латиноамериканськими країнами і стурбовані посиленням впливу Китаю в регіоні, зазначається в оприлюднених на сайті WikiLeaks секретних документах, які у п`ятницю передрукували мексиканські ЗМІ.

За інформацією WikiLeaks, такі висновки зробило керівництво країн регіону за підсумками візиту до Латинської Америки в 2009 році віце-президента Китаю Сі Цзіньпіна і віце-прем`єра Китаю Ху Лян`ю.

У секретній депеші американського посольства в Мехіко від 10 березня 2009 року з посиланням на високопоставленого співробітника мексиканського уряду Нейла Давіла зазначено, що за часів президентства Джорджа Буша молодшого відносини США з Латинською Америкою "були проігноровані", чим негайно скористався Китай.

"Латиноамериканські лідери не хочуть бути сировинним придатком Китаю і виступають за те, щоб природні ресурси були використані для розвитку своїх країн", - наводить слова Давила в розмові з американськими дипломатами РІА "Новости". Крім того, WikiLeaks з посиланням на дані американських дипломатів з Бразилії повідомляє, що латиноамериканські лідери не сприймають прагнення Китаю порівнювати Латинську Америку за рівнкм розвитку з Африкою.

"Нинішня стратегія Китаю дуже проста, вона спрямована на те, щоб повністю взяти під свій контроль світові сировинні ринки", - наголошується в секретних депешах американських посольств у Латинській Америці.