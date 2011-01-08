ЗМІ: Аль-Каїда планує цілу низку вибухів у центрі Лондона

Терористичне угруповання "Аль-Каїда" запланувало провести в центрі Лондона цілу низку вибухів, повідомляє The Telegraph.

Як пише газета, до її рук потрапив секретний документ спецслужб, в якому йдеться про те, що "Аль-Каїда" планує кілька терактів з метою "знищити якомога більше людей".

Угруповання збирається підірвати автомобіль в центрі Лондона, підірвати смертника і захопити заручників для того, щоб завдати "політичної, психологічної та економічної шкоди країні".

У документі зазначається, що "є факти, які підтверджуюють план "Аль-Каїди" напасти на аеропорти Великої Британії".

Видання пише, що саме у зв`язку з цим документом, напередодні британська влада підвищила рівень безпеки з "істотного" до "серйозного" в аеропортах і на залізничних вокзалах. При цьому, вона запевняла, що "це всього на всього запобіжна міра".