Поліція оприлюднила фото спільника «арізонського стрільця»

Поліція розповсюдила знімок, на якому відображений можливий спільник Джареда Лі Лофнера, який застрелив шість осіб у Тусоні, штат Арізона, і поранив конгресмена штату Габріель Гіффордс.

Як мовиться в прес-релізі поліції, йдеться про білого темноволосого чоловіка 40-50 років, одягненого в блакитні джинси і темно-синю куртку. Ім`я підозрюваного в пособництві 22-річному Лофнеру не називається. Яка була роль чоловіка у злочині арізонського стрільця, поки також не повідомляється.

Джаред Лі Лофнер відкрив стрілянину по присутніх на зустрічі Гіффордс з виборцями у торговому центрі в суботу, 8 січня. Жертвами стрільця стали шестеро людей, зокрема дев`ятирічна дівчинка. За останніми даними, Лофнер поранив 18 осіб (раніше повідомлялося про 13 поранених). Вважається, що головною мішенню стрільця була член палати представників, конгресмен від Арізони, Гіффордс.

Лофнер вистрелив політикові в голову, куля влучила в скроню і вийшла через лоб. Гіффордс доставили до лікарні й прооперували. Кілька годин тому лікарі повідомили, що вона тимчасово опритомніла. За словами одного з фахівців, той факт, що, опритомнівши, Гіффордс змогла впзнати свого чоловіка і виконати команди медиків, вселяє оптимізм.

Президент США Барак Обама розпорядився відправити на місце події директора ФБР Роберта Мюллера, якому доручено взяти розслідування злочину під особливий контроль. Сам 22-річний стрілець вже узятий під варту, проте він відмовляється співпрацювати зі слідством.

Лента.ру