У Москві затримали лідерів націоналістичних рухів

У вівторок до московського Кремля з огляду на загрозу масових заворушень були стягнуті тисячі міліціонерів. Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на міське управління міліції, на Манежній площі затримано десятеро осіб (раніше повідомлялося про 40), серед яких кілька лідерів націоналістичних рухів.

Одному з них, лідерові руху "Слов`янська сила", як повідомляється, загрожує арешт на 15 діб – за непокору співробітникам міліції. Лідер іншої націоналістичної організації "Русский образ" відпущений з ОВС "Якиманка" без звинувачень. З одним з керівників Руху проти нелегальної імміграції, також затриманим на Манежній, журналістам зв`язатися не вдалося

У вівторок вдень міліція оточила площу після закликів в Інтернеті так званого "Руху 11 грудня", створеного після загибелі вболівальника "Спартака" Єгора Свиридова, знову зібратися на Манежній площі. Місяць тому акція пам`яті Свиридова переросла в масові заворушення, в яких постраждали більше 30 осіб.