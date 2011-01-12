Середня зарплата поляків зросте до 1000 євро

Середня заробітна плата в Польщі за найближчі п`ять років виросте майже на 30% - з близько трьох до чотирьох тисяч злотих (до 1000 євро за нинішнім курсом 4 злотих/євро).

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз Міністерство фінансів заклало в десятирічній стратегії розвитку Польщі, витяги з якої публікують польські медіа.

Влада найбільшої країни Східної Європи, яка входить в Євросоюз, розраховує до 2015 року на більш ніж 20-відсоткове зростання ВВП - на 400 млн. до 1,8 млрд. злотих.

Безробіття в 38-мільйонній країні має скоротитися до 7% з близько 12% на кінець минулого року.

Мінфін розраховує, що в 2020 році ВВП виросте на 3,1%, а інфляція становитиме 2,4%.

За оцінками міністерства, курс національного злотого до євро може мінятися в рамках плюс-мінус 15%.

Довідка УНІАН. Середня заробітна плата в Польщі в 2009 році становила 3,1 тис. злотих, що на 22% вище від показника 2006 року.

Мінімальна зарплата в Польщі, яку зобов`язаний платити роботодавець, нинішнього року становить майже 1390 злотих порівняно з 1320 злотими торік.