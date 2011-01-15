Кількість жертв тисняви під час свята в Індії досягла 104 осіб

Кількість загиблих у тисняві під час свята в штаті Керала на півдні Індії досягла 104 чоловік, місцева влада оголосила триденну жалобу, повідомляє РІА «Новости».

Трагедія сталася увечері в п`ятницю, в завершальний день свята урожаю Макара-Санкранті (відомого на півдні Індії як Понгал). За індійською астрологією, цього дня сонце входить до знаку Козерога. У цей сприятливий день сотні тисяч людей поверталися після відвідин храму Айяппана в керальскому храмовому комплексі Сабарімала. Підійшовши до адміністративного кордону зі штатом Таміл-Наду, люди піднялися на один із пагорбів і приготувалися, за традицією, спостерігати за благотворним вогнем, який раз на рік спалахує цього дня в цьому місці.

Згідно з докладом керівника місцевої служби лісового господарства, безпосередньою причиною тисняви стала сварка через клієнтів між водіями авторикш і джипів. Колотнеча переросла в бійку, в якій водії авторикш і деякі паломники почали бити скло джипів. Як повідомляв раніше уряд Керали, один із джипів в`їхав у групу паломників, після чого й почалася тиснява.

Рятувальні роботи були сильно утруднені поганими дорогами на місці трагедії та його віддаленістю від великих населених пунктів. Пошуки загиблих і постраждалих тривали всю ніч і весь ранок. Десятки людей із травмами доставлені до лікарень.

Щорічно Сабарімалу відвідують мільйони людей. Це друге за масовістю релігійне свято Індії після Свята глеків - Кумбха-Мели, коли мільйони жителів півночі Індії здійснюють ритуальне обмивання у водах Гангу.