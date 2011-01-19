Голова КНР визнав наявність проблем з правами людини

Під час спільної прес-конференції з президентом США Бараком Обамою голова КНР Ху Цзіньтао визнав, що в Китаї "ще багато треба буде зробити" у сфері прав людини, повідомляє Бі-бі-сі. Проте він також додав, що його країна "добилася в цій сфері колосального прогресу".

Президент США Барак Обама, у свою чергу, високо оцінив відносини Америки з Китаєм, зазначивши, що обидві країни вельми зацікавлені в успіхах одна одної.

Такі заяви лідери двох країн зробили після переговорів у Білому домі.