Наразі немає інформації щодо громадян України, постраждалих в Домодєдово
Справа на особливому контролі Посольства
Інформація щодо наявності серед постраждалих унаслідок вибуху в московському аеропорту «Домодєдово» громадян України на даний час відсутня.
Про це УНІАН повідомили у Департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
За даними дипустанови, аеропорт “Домодєдово” продовжує частково приймати літаки, водночас, частину авіарейсів перенаправлено в аеропорти “Внуково” і “Шереметьєво”.
Справа перебуває на особливому контролі у Посольстві України в РФ і в Департаменті консульської служби МЗС України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у московському аеропорту «Домодєдово» стався вибух. Кількість загиблих на даний момент становить 35 осіб.
За попередніми даними, вибух скоїв терорист-смертник.