Наразі немає інформації щодо громадян України, постраждалих в Домодєдово

Інформація щодо наявності серед постраждалих унаслідок вибуху в московському аеропорту «Домодєдово» громадян України на даний час відсутня.

Про це УНІАН повідомили у Департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За даними дипустанови, аеропорт “Домодєдово” продовжує частково приймати літаки, водночас, частину авіарейсів перенаправлено в аеропорти “Внуково” і “Шереметьєво”.

Справа перебуває на особливому контролі у Посольстві України в РФ і в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у московському аеропорту «Домодєдово» стався вибух. Кількість загиблих на даний момент становить 35 осіб.

За попередніми даними, вибух скоїв терорист-смертник.