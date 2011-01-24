Медики: поранені в Домодєдово приходять до лікарень "самопливом"

Кількість потерпілих при теракті в Домодєдово постійно зростає, поранені приходять "самопливом", повідомив журналістам в аеропорту завідувач оперативним відділом територіального центру медицини катастроф Московської області Сергій Ємельянов.

"Як розвиватимуться події, ми поки не знаємо, тому що потерпілі приходять, як ми називаємо, самопливом, не тільки в Москві, а й в довколишніх містах Підмосков`я: Видному, Жуковському, Чехові, Домодедові. Травми у потерпілих різного ступеня тяжкості, починаючи від осколкових, струсів, ударів, вибухових, - дуже великий спектр травм", - наводить його слова РІА "Новости".

Ємельянов додав, що медикаментів і крові наразі більш, ніж достатньо.

Він також розповів, що "з першим повідомленням про вибух до Домодєдова виїхали п`ять машин ТЦМК, кількість потерпілих була невідомою. З Москви було відряджено 40 бригад "швидкої допомоги" і ФМБА, зокрема реанімаційні автомобілі".