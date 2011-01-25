Голова Газпрому якщо і піде, то тільки через здоров'я

В уряді Росії вже знаходиться проект списку кандидатів до нової ради директорів «Газпрому», і в нього включено прізвище чинного голови правління Олексія Міллера, пише газета «Ведомости».

Список ще не завізований віце-прем`єром Ігорем Сєчіним і не підписаний прем`єром Володимиром Путіним, розповів виданню співробітник апарату уряду, проте «він такий же, як і рік тому».

Джерела, близькі до ради директорів «Газпрому», упевнені, що Міллер, контракт якого закінчується 31 травня, залишиться на чолі компанії на третій термін. Єдиною причиною відставки голови правління може стати стан здоров`я, через який Міллер в минулому вже просив відставки, зауважують джерела газети.

Поки всі справді сходяться на цьому, підтверджує ще один співробітник апарату уряду. Але з кадрових питань рішення змінюються часто, попереджає він. На який термін може бути продовжений контракт з Міллером, співрозмовники «Ведомостей» не кажуть.

Чи обговорюють чиновники кандидатів на заміну Міллеру, співрозмовники «Ведомостей» не уточнюють, а представники уряду і «Газпрому» від коментарів відмовилися, зауважує Газета.ру.