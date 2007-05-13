Помер найстаріший державний лідер (фото)
10:19, 13 травня 2007Світ
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Він правив 44 роки
У суботу увечері у віці 94 років помер найстаріший з державних лідерів світу - глава тихоокеанської держави Самоа Малієтоа Танумафілі II (Malietoa Tanumafili II), повідомляє AFP.
Танумафілі вважається одним з "прародителів" острівної незалежності Самоа. Він одноосібно очолив країну в 1963 році і був призначений її довічним главою.
Малієтоа Танумафілі II правив Самоа 44 роки. За цим показником він поступається тільки королеві Тайланду і королеві Великої Британії Єлизаветі II.
Як повідомили представники властей Самоа, наступник Танумафілі буде вибраний парламентом строком на п`ять років.
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