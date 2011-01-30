Обама: простими перетасовками Мубараку не відбутися
13:20, 30 січня 2011Світ
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Президент зібрав радників
США заявили президентові Єгипту Хосні Мубараку, що просте перетасовання в уряді недостатнє для виходу країни з кризи, повідомляє Бі-бі-сі.
Після зустрічі президента Обами з провідними фахівцями у сфері національної безпеки США Білий дім знову закликав Мубарака до повномасштабної політичної реформи.
Європейські лідери закликали президента Єгипту уникати насильства проти неозброєних демонстрантів і заявили, що демонстранти повинні поводитися мирно.
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