Обама: реформи в Єгипті повинні розпочатися негайно

Перехід Єгипту до демократії і підготовка вільних виборів повинні початися негайно, - заявив президент США Барак Обама.

У заяві про ситуацію в Єгипті він зазначив, що президент Єгипту Хосні Мубарак в телефонній розмові з ним увечері у вівторок визнав необхідність демократичних змін у країні, повідомляє Радіо Свобода. Раніше Хосні Мубарак в телезверненні заявив, що у вересні не балотуватиметься в президенти на новий термін, і пообіцяв провести ряд реформ. Водночас він сказав, що, аби уникнути нестабільності, залишиться на своєму посту до нових виборів.

Один з лідерів єгипетської опозиції, екс-глава МАГАТЕ Мохамед ель-Барадеї в інтерв`ю телеканалу CNN назвав обіцянку Мубарака піти назустріч вимогам демонстрантів "хитрістю", за допомогою якої він має намір залишитися при владі.

Масові демонстрації за реформи в країні та відставку Мубарака, які почалися тиждень тому і переросли в заворушення, тривають. Учасники акцій протесту в Каїрі заявляють, що добиватимуться негайної відставки президента.