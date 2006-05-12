”Боржомі” перевірять у Білорусі
16:05, 12 травня 2006Світ
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Грузинське вино санітарні служби влаштовує
У Білорусі проведуть перевірку грузинської мінеральної води "Боржомі". Відповідне розпорядження підписав головний державний санітарний лікар Білорусі Михайло Рімжа.
За його словами, перевірка здійснюватиметься у зв`язку з тією ситуацією, яка склалася з грузинською мінеральною водою "Боржомі" в Росії.
Торкаючись питання якості грузинських вин, які надходять на білоруський ринок, Рімжа відзначив, що всі партії цих вин відповідають білоруським ГОСТам.
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