”Боржомі” перевірять у Білорусі

16:05, 12 травня 2006
Світ
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Грузинське вино санітарні служби влаштовує

У Білорусі проведуть перевірку грузинської мінеральної води "Боржомі". Відповідне розпорядження підписав головний державний санітарний лікар Білорусі Михайло Рімжа.

За його словами, перевірка здійснюватиметься у зв`язку з тією ситуацією, яка склалася з грузинською мінеральною водою "Боржомі" в Росії.

Торкаючись питання якості грузинських вин, які надходять на білоруський ринок, Рімжа відзначив, що всі партії цих вин відповідають білоруським ГОСТам.

РІА "Новости"

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