Єгипетські ісламісти дали Мубараку і його оточенню тиждень

Один з керівників ісламістського руху "Брати-мусульмани" Ессам аль-Еріан (Essam al-Erian) заявив, що президент Єгипту Хосні Мубарак і його оточення мають тиждень на те, щоб скласти повноваження, пише Лента.ру з посиланням на The Guardian.

"Компромісів бути не може. ... [Оточення Мубарака] нині залагоджує свої справи, оскільки він був символом режиму, контролював їх. Їм потрібний час. Ми даємо їм цей шанс. Тиждень", - заявив аль-Еріан.

Він також запевнив, що в разі, якщо Мубарак піде у відставку, "Брати-мусульмани" не прагнутимуть одноосібної влади в країні. За його словами, організація прагнутиме стати частиною широкої парламентської коаліції. "Ми - мирна організація; ми діємо згідно з конституцією і законами", - сказав аль-Еріан.

Зі свого боку у вівторок ввечері віце-президент Єгипту Омар Сулейман відкинув можливість добровільної відставки Мубарака. Заявивши, що воліє знайти вихід з ситуації шляхом діалогу, він наголосив, що будь-які інші методи розглядатимуться як державний переворот, повідомляє блог The Guardian.

Тим часом продовжують чинити тиск Сполучені Штати. Віце-президент США Джо Байден закликав свій колегу Омара Сулеймана відмінити дію надзвичайного законодавства і припинити побиття учасників протестів і журналістів. Омар Сулейман сказав, що Єгипет поки не готовий до демократії, повідомляє Бі-бі-сі.