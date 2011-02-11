"Єдина Росія" підтримує Назарбаєва як наймудрішого

Перший заступник керівника фракції партії "Єдина Росія" в Держдумі Володимир Пехтін заявив, що, якби мав таку можливість, то проголосував би на президентських виборах в Казахстані за діючого президента Нурсултана Назарбаєва.

"Звичайно, ми не можемо впливати на вибори суверенної держави, але ми будемо всією душею підтримувати національного лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва. І не побоюся сказати, що якби була така можливість - брати участь і впливати на цю ситуацію, то вся "Єдина Росія", починаючи з її лідера Володимира Путіна до всіх численних прихильників "Єдиної Росії", проголосувала б за наймудрішого політика нашої епохи - президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва", - заявив Пехтін у п`ятницю на з`їзді правлячої партії "Нур Отан" ("Світло Вітчизни").

Дострокові президентські вибори пройдуть в Казахстані 3 квітня, нагадує РІА "Новости".

Назарбаєв, який перебуває при владі 20 років, вирішив провести дострокові вибори після того, як Конституційна рада не визнала конституційним закон, який передбачав проведення референдуму по продовження повноважень чинного голови держави до 2020 року замість виборів у 2012 році.

З 5 лютого почалося висунення кандидатів у президенти. У п`ятницю делегати з`їзду "Нур Отан" запропонували висунути Назарбаєва кандидатом від партії на майбутніх виборах.