10 тисяч єгиптян зібралися біля будівлі телецентру в Каїрі

Близько 10 тисяч єгиптян зібралися сьогодні вранці поряд з будівлею телецентру в Каїрі, створивши таким чином новий плацдарм для масових маніфестацій.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, одночасно натовп приблизно із 7 тисяч чоловік підібрався до президентського палацу «Аль-Уруба», що добре охоронявся, в кварталі Маср аль-Гадіда, де після полуденної молитви відбудеться всезагальний мітинг з вимогою відставки глави держави. Радикально настроєна молодь закликає взяти палац штурмом.

Резиденція Президента оточена з усіх боків колючим дротом. Будівлю охороняє республіканська гвардія.

Командування армії Єгипту має намір найближчим часом виступити з «важливою заявою». Про це повідомив телеканал Al Arabiya.

Напередодні вночі віце-президент Омар СУЛЕЙМАН пообіцяв захистити завоювання «революції молоді». Він звернувся до присутніх на каїрській площі Тахрір демонстрантів з проханням розійтися по домівках і допомогти в справі відновлення країни, зазначає «Газета.ру».