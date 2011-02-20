Польща збільшила промвиробництво на 10,3%
04:21, 20 лютого 2011Світ
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Промислове виробництво в Польщі в першому місяці поточного року збільшилося в річному виразі на 10,3%, повідомив Державний комітет статистики (GUS).
Згідно з повідомленням, яке має в своєму розпорядженні УНІАН, із урахуванням сезонності виробництво до року зросло на 8,4%, а до грудня - на 0,7%.
Аналітики, яких цитують польські медіа, прогнозували річне зростання на 10% і падіння в місячному виразі на 5,6% (без сезонного вирівнювання в січні виробництво впало на 6,4% - УНІАН).
GUS також повідомив, що ціни промвиробників минулого місяця зросли на 6,2% у річному й на 0,4 відсотка в місячному виразі.
Аналітики прогнозували зростання на 6,3 і 0,7%, відповідно.
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