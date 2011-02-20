Польща збільшила промвиробництво на 10,3%

Промислове виробництво в Польщі в першому місяці поточного року збільшилося в річному виразі на 10,3%, повідомив Державний комітет статистики (GUS).

Згідно з повідомленням, яке має в своєму розпорядженні УНІАН, із урахуванням сезонності виробництво до року зросло на 8,4%, а до грудня - на 0,7%.

Аналітики, яких цитують польські медіа, прогнозували річне зростання на 10% і падіння в місячному виразі на 5,6% (без сезонного вирівнювання в січні виробництво впало на 6,4% - УНІАН).

GUS також повідомив, що ціни промвиробників минулого місяця зросли на 6,2% у річному й на 0,4 відсотка в місячному виразі.

Аналітики прогнозували зростання на 6,3 і 0,7%, відповідно.