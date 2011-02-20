Лукашенко: заворушення в арабському світі вчать нікому не вірити

Головний урок для Білорусі від заворушень в арабському світі - це те, що країна має йти своїм шляхом, заявив президент країни Олександр Лукашенко у суботу журналістам.

"Урок для нас - нікому не можна вірити, ні на кого не можна покладатися. Тільки на свої сили", - наводить його слова РІА "Новости".

За його словами, сильних бояться і не люблять, тому Білорусь "довбали, довбають і далі довбатимуть".

Білоруський лідер вважає, що від ситуації в арабському світі "буде гаряче всім" і перш за все - Євросоюзу і США.

"Ми ще побачимо, як від цієї тунісизації та каїризації світ здригнеться і не один раз", - переконаний Лукашенко.

На його думку, ЄС і США кинули лідерів цих країн, тим часом, якби Євросоюз і Америка виступили проти ісламізації, то пожежі в арабських країнах можна було б погасити. Сьогодні чітко вже є видно, хто прийде до влади в цих країнах, вважає Лукашенко.

"Коли там (Єгипті, Тунісі) почалися заворушення, вони кинули своїх візаві - президентів - і почали вимагати демократії... Ось їх чесність і порядність", - сказав президент Білорусії.