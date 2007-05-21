Україна приєдналася до санкцій ООН проти Північної Кореї

Україна приєдналася до санкцій ООН щодо КНДР. Кабінет міністрів заборонив постачати до КНДР важке озброєння, зокрема танки, БТР, бойові літаки і вертольоти.

Мінфін і Госфінмоніторинг за участю СБУ і НБУ повинні заморожувати фінанси, якщо з`ясується, що вони належать або контролюються особами, пов`язаними з програмами КНДР із створення зброї масового знищення та балістичних ракет.

Україна заборонила в`їзд на свою територію особам, пов`язаним з ракетно-ядерною програмою КНДР.