Призвідником революції у Лівії знову назвали США

США причетні до формування антиурядового руху всередині Лівії, метою якого є повалення лівійського лідера Муамара Каддафі. Про це заявив міністр закордонних справ Венесуели Ніколас Мадуро.

"Вони (США) створюють умови для виправдання вторгнення до Лівії. Важкі часи, які переживає Лівія, не варто міряти за інформацією від імперських новинних агентств", - сказав Мадуро, кажучи про західні ЗМІ.

Схожу думку раніше висловлював екс-керівник Куби Фідель Кастро, який вважає, що Вашингтон планує вторгнення до Лівії для отримання контролю над лівійської нафтою.

Між тим, глава Держдепу США Філіп Кроулі днями запевнив журналістів, що події на Близькому Сході і в Північній Африці події в жодній мірі не спровоковані Америкою.

"Багато людей підозрюють, що за всіма цими подіями хтось стоїть. Але ці важливі події природні. Процес почався в Тунісі. Все почалося з однієї людини, яка шукала справедливості і якій в справедливості було відмовлено. Він вчинив самоспалення, і це в буквальному сенсі стало іскрою, з якої почався період важливих змін", - сказав Кроулі на брифінгу у вашингтонському центрі іноземної преси.

Акції протесту в лівійських провінціях з вимогою відставки Муамара Каддафі, який правив у країні вже 42 роки, тривають з 15 лютого. За даними міжнародних організацій, влада жорстоко пригнічує демонстрації, а у сутичках із силами безпеки та іноземними найманцями загинули від 600 до однієї тисячі осіб, близько 4 тисяч отримали поранення. Іноземні держави проводять масову евакуацію своїх громадян з Лівії, тоді як лівійська влада загрожують посилити дії відносно супротивників режиму.

Днями Каддафі виступив зі зверненням до народу, в якому заявив, що залишати владу і країну не збирається.

В даний час крім Лівії - країни з багатющими в Африці запасами нафти, безлади продовжуються в Ємені та Бахрейні, антиурядові виступи так само відмічені в Іраку та Ірані.

ТСН