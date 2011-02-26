У Лівії почалися переговори про створення тимчасового уряду

Колишній міністр юстиції Лівії Мустафа Абдель Галіль почав переговори про створення тимчасового уряду в м. Бенгазі на сході країни, що став в останні дні центром опозиції. Разом з тим, як передають місцеві ЗМІ, екс-міністр виступив за єдність всієї лівійської території. У телефонному інтерв`ю М.А.Галіль заявив, що наполягає на "єдності вільної батьківщини із столицею в Тріполі".

Крім того, М.А.Галіль підкреслив, що за всі злочини, вчинені проти мирного населення Лівії, повинен відповідати тільки Муаммар Каддафі.