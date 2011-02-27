Багато міст на заході Лівії перейшли до рук повстанців

Прихильники повалнння режиму Муамара Каддафі вже давно захопили владу в багатьох містах на заході країни і готуються найближчим часом звільнити Тріполі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

"Розташовані в західній частині країни міста Налут, Аль-Рібат, Кабав, Джадо, Рогбан, Зентан, Ефрен, Кекла, Герьєн, Хавамед одержали свободу вже кілька днів тому, витіснивши сили Каддафі... у всіх цих містах владу тримають революційні комітети", - заявив один з членів революційного комітету, створеного в місті Налут (Nalout).

За його словами, всі ці міста мають намір підкорятися новій Національній лівійській раді, яка була сформована в неділю в місті Бенгазі як орган влади революції.

Раніше в неділю прихильники революції взяли під контроль велике місто Ез-Завія на північному заході країни.