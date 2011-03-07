В Ємені - зіткнення між прихильниками і супротивниками Президента

В Ємені близько 25 осіб постраждали у неділю у зіткненнях між прихильниками і супротивниками Президента Алі Абдалли САЛЕХА.

Шести осіб одержали тяжкі поранення, передає Радіо «Свобода».

Опозиціонери заявляють, що озброєні прихильники Президента напали на їх табір на південь від столиці країни Сани.

У неділю на вулиці ряду міст Ємену знову вийшли десятки тисяч людей, вимагаючи відставки А.САЛЕХА, який править країною вже понад 30 років.

Сполучені Штати - у зв`язку із загрозою масових безладів – поширили офіційне попередження про небезпеку поїздок до Ємену для своїх громадян і закликали американців, що перебувають в Ємені, по можливості залишити цю країну.