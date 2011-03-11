Землетрус в Японії – шостий за руйнівною потужністю в історії світу (додане відео)

Землетрус і цунамі в Японії визнані найсерйознішим за всю історію країни стихійним лихом.

Як повідомляє “Общественное российское телевидение», основний удар припав на Японію, але хвилі загрожують і решті країн Тихоокеанського регіону. Їх вже фіксують на Курилах, Гаваях, Тайвані. Готуються рятувальники Нової Зеландії і Австралії.

Точну кількість жертв в Японії не може назвати ніхто. Підтверджена загибель 60 осіб. Але тільки на одному кораблі, якого понесло цунамі, було 100 осіб. Поки що немає навіть упорядкованих списків тих, що зниклих безвісти.

Експерти, уточнивши магнітуду підземних поштовхів і силу величезних хвиль, підрахували, що сьогоднішній землетрус в Японії – шостий за руйнівною потужністю за всю сучасну історію світу, і досягав 8,8 бала за шкалою Ріхтера.

«Над кварталами Токіо підіймаються стовпи чорного диму. Найпотужніший землетрус магнітудою 7,9 вигнав людей з їхніх будинків на площі, у парки, на будь-який відкритий простір, подалі від стін. Очевидці розповідають про пануючий досі хаос: численні руйнування, транспортний колапс, пожежі і цунамі, острів Хонсю буквально затиснуло між вогнем і водою», - повідомляє телеканал.

"На північному сході непроглядне пекло, там цунамі накрило все, десятиметровою хвилею цілі міста, змиває машини, - так описує те, що відбувається, студент-росіянин, який перебуває в Японії. – Там сильніше за все землетрус ударив, пожеж було багато, знову ж таки, через проводку газ спалахнув, зараз поїзди не ходять, по рейках їздить спеціальний поїзд, а у магазини черги, як перед війною".

Телекамери з вертольотів у прямому ефірі передавали, як руйнівна хвиля накочується на узбережжя префектури Міягі, змиваючи все на своєму шляху. Вона знесла цілий проліт естакади швидкісної автомагістралі – десятки машин разом із людьми впали у воду з висоти декількох метрів. Диктори телебачення закликають автомобілістів уникати прибережних трас.

Цунамі повністю затопило злітно-посадочні смуги аеропорту Сендай, на декілька годин переривалася робота інших аеропортів, багато терміналів сильно постраждали, а швидкісні поїзди зупинилися.

Крім того, сильні пожежі спалахнули на нафтоочисних і газових спорудах, на сталеливарному заводі. На атомній станції Фукусіма вимкнулася система охолоджування: це може привести до аварії, на АЕС оголошена тривога. Вже горить атомна станція Онагава: пожежа виникла в турбінному залі, на боротьбу з вогнем кинуті військові. Від підземних поштовхів погнувся шпиль токійської телевежі, але мовлення не переривалося.

Крім того, через навантаження мереж виникли перебої зі стільниковим зв`язком. Повсюди вимикається електрика, без світла залишилися 4 мільйони будинків, багато з них зараз взагалі відрізані водою, їх мешканці волають про допомогу.

Із заявою по національному телебаченню виступив прем`єр-міністр Японії Наото КАН, який заявив про створення спеціальної комісії з моніторингу ситуації і надання екстреної допомоги. За його словами, сили самооборони приведені у повну готовність, уряд зробить все можливе, щоб звести збиток до мінімуму.

Як зазначає ОРТ, підрахувати збиток, як і кількість жертв і потерпілих, зараз неможливо, оскільки на острів Хонсю рухається нове цунамі, висота хвилі місцями перевищує 10 метрів. Жителям прибережних районів наказано терміново йти на узвишшя. Разом із тим «шукати порятунку на верхніх поверхах будівель не можна – Хонсю, як і раніше, трясе, це так званий афтершок землетрусу – не такий потужний, як перший удар, але все одно небезпечний – магнітуда поштовхів часом коливається від 6 до 7», наголошується в повідомленні.