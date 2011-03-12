Мінпром Франції не вважає, що аварію в Японії можна порівняти з Чорнобилем

Міністр промисловості Франції Ерік Бессон не вважає, що аварію на японській АЕС "Фукусима-1" можна порівняти з вибухом на Чорнобильській АЕС.

"На цій стадії і згідно з інформацією, яку ми маємо в своєму розпорядженні, йдеться про серйозну аварію, але не про ядерну катастрофу. Це не має нічого спільного з аварією в Чорнобилі ні за сукупністю чинників, ні, на даний момент, за наслідками", - наводить РІА "Новини" його слова журналістам після міністерської наради з цього питання.

За його словами, питання ядерної безпеки - це лише частина японської трагедії, і не "далеко найважливіше".

П`ятничний землетрус магнітудою 8,9 призвів до автоматичної зупинки реакторів на кількох японських АЕС, зокрема, "Фукусима-1" і "Фукусима-2". Після цього були запущені резервні дизель-генератори, які забезпечують електрикою систему охолодження реакторів. Проте хвиля цунамі вивела з ладу генератори, і температура в реакторах почала зростати. Спроби фахівців знизити тиск в реакторах і знизити температуру не мали успіху.

У суботу на "Фукусимі-1" стався вибух. Влада Японії запевняє, що рівень радіації не перевищений, а реактор залишився цілим.