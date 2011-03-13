Ще на одному реакторі в Японії вийшло з ладу аварійне охолодження
00:51, 13 березня 2011Світ
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Треба подати воду на реактор
У Японії на АЕС "Фукусима-1", де стався вибух поблизу першого реактора, була виявлена також проблема з третім енергоблоком - там вийшла з ладу система аварійного охолодження, передає Reuters з посиланням на Агентство ядерної безпеки країни.
Як повідомляється, найближчим часом буде потрібно подавати воду на реактор, щоб забезпечити його охолодження.
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