Ще на одному реакторі в Японії вийшло з ладу аварійне охолодження

У Японії на АЕС "Фукусима-1", де стався вибух поблизу першого реактора, була виявлена також проблема з третім енергоблоком - там вийшла з ладу система аварійного охолодження, передає Reuters з посиланням на Агентство ядерної безпеки країни.

Як повідомляється, найближчим часом буде потрібно подавати воду на реактор, щоб забезпечити його охолодження.