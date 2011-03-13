Усі атомні електростанції Німеччини будуть ретельно проінспектовані у зв`язку з витоком радіації в Японії, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель.

"Те, що сталось у Японії, має стати переломним моментом для всього світу, - наводить її слова РосБізнесКонсалтинг. - Не можна продовжувати роботу в колишньому режимі після того, як таке сталось у такій високотехнологічній країні, як Японія, де рівень безпеки атомної енергетики відповідає найвищим стандартам".

У Німеччині напередодні пройшла багатотисячна акція протесту проти політики федерального уряду в галузі атомної енергетики.