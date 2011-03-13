У столиці Йорданії вийшли на вулиці прихильники короля Абдалли II

Понад 10 тисяч людей пройшли вулицями йорданської столиці Аммана, висловлюючи вірнопідданські почуття королю Абдаллі II, повідомляє ІТАР-ТАСС. "Свої життя та душі ми пожертвуємо за тебе, Абдалла", - скандували вони.

За свідченнями очевидців, у демонстрації прихильників монарха брали участь приблизно втричі більше людей, ніж у попередніх маніфестаціях опозиції.

Останні 10 днів опозиційний "Фронт ісламської дії" виводить на вулиці столиці Йорданії своїх активістів, які вимагають роботи, зниження цін на продукти харчування, більших політичних свобод і обмеження влади короля, зокрема в тому, що стосується призначення ним прем`єр-міністра. Опозиція добивається, щоб главу кабінету обирала парламентська більшість.

Основними учасниками недільної ходи в Аммані були палестинці й бедуїни, які хотіли продемонструвати свою лояльність королю. Багато хто з них ніс на руках маленьких дітей.