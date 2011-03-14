Сума збитків від землетрусу в Японії коливається від 14 до 35 млрд. дол

Збиток від землетрусу, події в Японії 11 березня 2011 року, може становити від 14,5 до 34,6 мільярдів доларів, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на розрахунки компанії AIR Worldwide, що займається моделюванням природних катастроф.

За даними компанії, ця оцінка стосується тільки застрахованого майна, тоді як загальна сума збитків може виявитися значно вищою. Під час розрахунків можливих втрат AIR Worldwide також не враховувала наслідки цунамі.

Офіційну оцінку від землетрусу і цунамі, що стався за ним, влада поки не оприлюднила. Наразі в Японії ведуться пошуково-рятувальні операції і оцінка кількості жертв, руйнувань і економічних втрат постійно змінюється.

За даними властей країни, землетрус, що стався за 130 кілометрів від берегів острова Хонсю, є найбільш руйнівним за всю історію Японії.

За даними японської поліції, оприлюдненими вранці 13 березня 2011 року, жертвами землетрусу стали близько 900 людей. У деяких містах тисячі осіб були оголошені зниклими без вісті. В результаті землетрусу і цунамі в Японії було зруйновано понад 12 тисяч будівель.