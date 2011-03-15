П'ятий і шостий реактори АЕС «Фукусіма-1» почали нагріватися

Температура п`ятого і шостого реакторів аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" "трохи підвищується", повідомило у вівторок агентство Кіодо з посиланням на генерального секретаря уряду Японії Юкіо Едано.

"Незначне підвищення температури. На це необхідно звернути увагу", - сказав він на прес-конференції.

За даними Кіодо, мають місце збої в роботі системи охолодження реакторів.

Після землетрусу через вихід з ладу систем охолоджування був введений режим надзвичайної ситуації на АЕС "Фукусіма-1" і "Фукусіма-2", що знаходяться префектурі Міягі, що сильно постраждала від підземних поштовхів і цунамі. Починаючи з суботи, на АЕС "Фукусіма-1" відбулися вибухи на першому, третьому і другому енергоблоках і пожежа на четвертому енергоблоці. Рівень радіаційного фону в районі станції і на території префектур Фукусіма і Ібаракі значно підвищився, що змусило владу почати евакуацію людей із зони радіусом 20 кілометрів.

У столиці Японії Токіо у вівторок було зафіксовано наявність в атмосфері радіоактивного йоду і цезію в безпечних для здоров`я населення концентраціях.

Землетрус магнітудою 9,0 стася в Японії 11 березня, він викликав цунамі заввишки більше десяти метрів. Епіцентр землетрусу знаходився за 373 кілометрів на північний схід від Токіо, його осередок залягав на глибині 24 кілометри. Незабаром в тому ж районі сталося ще кілька потжних підземних поштовхів магнітудою понад 6,0.

РІА «Новости»