Пентагон закликав армію Сирії брати приклад з єгипетських військових

Міністр оборони США Роберт Гейтс закликав сирійський військових узяти приклад з армії Єгипту і не заважати опозиціонерам брати участь в акціях протесту.

«Армія Єгипту не втручалася в те, що відбувалося. Фактично вона створила умови для революції, - цитує Гейтса Fox News. - Можливо, і сирійській армії варто подумати про це».

За даними правозахисної організації Amnesty International, минулого тижня щонайменше 55 осіб загинули в місті Дараа, який став центром протестів, повідомляє радіо «Свобода». У п`ятницю демонстранти скинули з п`єдесталу статую покійного президента Хафеза аль-Асада, батька чинного президента. Сили безпеки відкрили вогонь по демонстрантах в шістьох населених пунктах, пише Газета.ру.