Росія втомилась від Медведєва, Путіна і «Єдиної Росії»?

У Росії зростає недовіра до Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА, прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА та «партії влади» «Єдина Росія».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в доповіді Фонду «Центр стратегічних розробок» (Росія).

«Швидко наростає процес делегітимізації російської влади, зростає недовіра населення до її ключових лейблів: Президентова Д.МЕДВЕДЄВА, прем`єр-міністра В.ПУТИНА та «партії влади» «Єдина Росія», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж останніх 8 місяців (із липня 2010 по березень 2011 рр.) у політичній свідомості російського населення відбулися радикальні зміни, що свідчать про вступ країни до глибокої політичної кризи. Динаміка цих змін має тенденцію до прискорення. Про це свідчать як результати всеросійських соціологічних досліджень, виконаних ВЦДГД, «Левада-центром» і ФГД, так і локальні дослідження в окремих регіонах, що проводилися «Центром стратегічних розробок» та іншими організаціями.

У доповіді повідомляється, що дані опитувань, що проводяться Центром стратегічних розробок впродовж 2010–2011 рр. показують, що рейтинг Д.МЕДВЕДЄВА був у 1,5–2 рази нижчий рейтингу В.ПУТІНА.

Водночас, згідно з опитуваннями, набирає силу тенденція зростання рейтингу «проголосую за когось третього, не за Д.МЕДВЕДЄВА або В.ПУТІНА».

Також зазначається, що новим трендом, що виник у останні місяці в РФ, можна вважати фразу, що повсюдно лунає, «народ вважають за бидло» (варіанти: «ця влада вважає народ за бидло», «начальники на роботі нас вважають за бидло», «людям набридло, що їх вважають за бидло»).

За даними Центру, раніше впродовж 10 років говорилося, що стан справ багато в чому поки що незадовільний, але намітилися покращення й з`явилася стабільність. Проте, в даний час теза про те, що становище в країні покращується, практично зникла з фокус-групових обговорень. Переважна думка – що в країні все погано, економіка не розвивається, нафтодолари привласнює собі правляча верхівка. Реальних справ немає, відсутність справ прикривається демагогією.

У документі зазначається, що Д.МЕДВЕДЄВ виглядає як фігура, що не обирається, оскільки виступає за демократизацію, а це означає право й можливість вільного висунення інших осіб, тобто того самого «третього». Тому без жорстокого контролю за складом кандидатів та інших заходів «адміністративного ресурсу» Д.МЕДВЕДЄВ не буде обраний Президентом РФ на другий термін, зазначається в доповіді.

Водночас, В.ПУТІН, на відміну від Д.МЕДВЕДЄВА, зберігає якусь частину свого традиційного електорату, але цей електорат застаріває в «маркетинговому сенсі». Прихильники В.ПУТІНА засновують свою думку на його минулих заслугах, головним чином після-єльцинської стабілізації. Проте ці ж люди солідарні в тому, що становище в країні погане й не видно ніяких ознак його покращення.

У документі повідомляється, що, за оцінками багатьох економістів, у найближчі післявиборні роки назріває серйозна бюджетна криза, подолання якої потребуватиме серйозного урізування соціальних витрат, зокрема на медицину й освіту, а також, мабуть, прискорення інфляції. Результати всіх соціологічних досліджень показують, що соціальні наслідки цих заходів сприймаються населенням украй хворобливо. В результаті процес делегітимізації влади може піти дуже швидкими темпами.

«Представлені вище результати соціологічних досліджень дозволяють зробити висновок, що політична криза в Росії вже йде повним ходом, хоча ще й не виплеснулася на поверхню політичного життя. Зараз вона виявляється в падінні підтримки В.ПУТІНА і Д.МЕДВЕДЄВА, звуженні електорату «Єдиної Росії» й посиленні критичних настроїв до політичної системи, яку вони втілюють», - зазначається в доповіді.

На думку експертів, у середньостроковій перспективі економічне зростання, швидше за все, буде нестійке, що підживлюватиме незадоволеність населення економічним станом. Збереження цієї тенденції не дасть політичній кризі загаснути й рано чи пізно переведе її у відкриту й гостру форму.

Підкреслюється, що якщо тенденції падіння довіри до влади збережуть стійкість хоча б упродовж найближчих 10-15 місяців, то на Росію очікує політична криза. Не виключено, що за своєю інтенсивністю ця криза перевершить період кінця 1990-х і впритул наблизиться до епохи кінця 1980-х.