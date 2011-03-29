Обама: смертоносний наступ Каддафі зупинено

Міжнародна коаліція своєю військовою операцією зупинила "смертоносний наступ" лівійського диктатора Муамара Каддафі на опозиційні йому сили, заявив у понеділок у зверненні до нації президент США Барак Обама.

"Ми вдарили по силах правлячого режиму, який насувався на Бенгазі, щоб врятувати місто і його жителів. Ми вдарили по військах Каддафі в довколишній Аджабії, дозволивши опозиції вигнати їх. Ми завдали удару по його об`єктах повітряної оборони, що дозволило забезпечити безпольотну зону. Ми вдарили по танках і військових об`єктах..., знищили багато джерел постачань. І сьогодні я можу повідомити, що ми зупинили смертоносний наступ Каддафі", - цитує РІА "Новости".