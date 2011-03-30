Грузія збудує НПЗ на Чорному морі

Грузія протягом найближчих двох тижнів визначиться щодо партнера з будівництва нафтопереробного заводу (НПЗ) на чорноморському узбережжі країни. Про це, як повідомляє Reuters, заявив комерційний директор Корпорації нафти і газу Грузії Давид Оніані. Де саме буде НПЗ, поки не повідомляється, невідомий і обсяг інвестицій у проект. За словами Оніані, усі технічні питання повинні бути вирішені протягом найближчих двох років, а сам НПЗ збудований до 2015 року.

Відомо, що на новому НПЗ перероблятиметься нафта з Азербайджану, а також нафта з інших країн, яка наразі йде транзитом через територію Грузії. При цьому потенційними учасниками проекту можуть бути не тільки інвестори з Азербайджану, а й з Кувейту.

Reuters зазначає, що в Грузії досі не вели переробку нафти, проте на березі Чорного моря функціонують нафтові термінали в Батумі, Поті, Кулеві та Супсі. До них надходить нафта з Азербайджану, Казахстану і Туркменії.

Лента.ру