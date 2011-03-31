Обама почав таємну операцію в Лівії

Президент США Барак Обама підписав таємне розпорядження про початок в Лівії секретної операції армії Сполучених Штатів. Операція спрямована на надання допомоги повстанцям у боротьбі з лівійським лідером Муаммаром Каддафі.

У розпорядженні містяться пункти, що дозволяють у випадку виникнення непередбачених обставин налагодити постачання противників Каддафі зброєю, однак не містить вказівок про передачу озброєння повстанцям на даному етапі операції.

Представники Білого дому відмовилися прокоментувати цю інформацію пославшись на секретний характер даних. "Рішення про постачання повстанців зброєю не прийнято. Ми не виключаємо, але і не підтверджуємо (таку можливість). Ми оцінюємо і розглядаємо всі варіанти підтримки народу Лівії", - йдеться в заяві представників Барака Обами.

Тим часом стало відомо, що сенатор-республіканець Ренд Пол ініціював процедуру обговорення відповідності операції, наказ про початок якої віддав Обама, конституції США. За підсумками дебатів Сенат може прийняти документ, який оголошує про перевищення президентом своїх повноважень. Підставою для такого рішення може стати те, що в момент початку операції "невідворотною або явної загрози" існуванню США, на думку Пола, не існувало.

Військове вторгнення країн міжнародної коаліції в Лівію почалося увечері 19 березня. За цей час по позиціях сил, що підтримують Каддафі, було випущено близько 200 ракет "Томагавк" і кілька сотень ракет з лазерним наведенням. Бомбардировкам піддалися лівійські ППО, бронетехніка і армійські бази. Регулярним нальотам піддається база Каддафі в Тріполі Баб ель-Азізія. 30 березня керівництво повітряної операцією над Лівією було передано командуванню НАТО. До цієї дії коаліційної авіації координували американці.

Інтервенція сталася в розпал громадянської війни, що почалася після масових народних хвилювань в середині лютого. Офіційно вона санкціонована резолюцією ООН, за якою над Лівією створюється зона, закрита для польотів. Цією ж резолюцією вводиться ембарго на постачання до Лівії зброї.

ТСН