Викраденому в Україні палестинцеві досі не висунули звинувачення

Ізраїльський суд продовжив на п`ять днів арешт головного інженера єдиної електростанції в секторі Газа Дірара АБУСІСІ.

Про це повідомляє ізраїльський сайт IsraelInfo.

Поліція подала до суду заяву про намір пред`явити Д.АБУСІСІ звинувачення в тяжких злочинах. Коли звинувачення буде пред`явлено, прокуратура має намір також подати клопотання про продовження арешту палестинця до закінчення судового розгляду.

У залі суду Д.АБУСІСІ вперше поспілкувався з ізраїльськими журналістами. Він заявив, що нічого не знає про зниклого ізраїльського солдата Гілада ШАЛІТЕ. Раніше з`явилася інформація, що ізраїльські спецслужби викрали палестинця, нібито пов`язаного з «Хамасом», у розрахунку отримати інформацію про викраденого солдата.

Д.АБУСІСІ заперечує також інші, поки заборонені до публікації, підозри на свою адресу. Інженер передав через журналістів привіт своїй дружині Вероніці й дітям. У середу він через свого адвоката переслав дружині листа, в якому написав, що «ні в чому не винен».

У середу в інтерв`ю ізраїльському каналу прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін НЕТАНІЯГУ заявив, що Д.АБУСІСІ пов`язаний із «Хамасом» і що він уже повідомив своїм слідчим «значущу інформацію».

Один із адвокатів Д.АБУСІСІ Таль ЛІНОЙ заявив, що, на його думку, ізраїльські спецслужби «отримали хибну наводку й замість слона зловили муху». За словами Т.ЛІНОЯ, його підзахисний ніяк не пов`язаний ні з «Хамасом», ні з терористичною інфраструктурою. «Він цивільний інженер великого калібру. Закінчив Харківський машинобудівний інститут, факультет енергопостачання промислових підприємств, захистив кандидатську дисертацію в Київському державному університеті, вона була присвячена трансформаторам», - сказав адвокат.

Д.АБУСІСІ був задовго до приходу «Хамаса» до влади найнятий американською компанією «Енрон», що експлуатувала електростанцію в Газі. Потім його контракт було продовжено, коли електростанція перейшла під егіду спільної американо-палестинської компанії. «А те, що він, можливо, знайомий із тими або іншими людьми – це природно, тому що неможливо бути на такій високій посаді й не бути ні з ким знайомим», - стверджує адвокат.

Адвокати хочуть, щоб Україна взяла участь у долі Д.АБУСІСІ - визнала факт своєї участі в його викраденні, захистила його або хоча б офіційно справилася про його здоров`я у в`язниці. Д.АБУСІСІ народився в Йорданії, але термін дії його йорданського паспорта закінчився. Таким чином зараз він не є громадянином жодної держави. Влітку 2010 року Д.АБУСІСІ, одружений на громадянці України, подав в українське МВС прохання про надання йому громадянства. За словами адвоката, в день свого зникнення, 18 лютого, він заявив у харківському ВВІР, що хоче перебратися в Україну на ПМП, оскільки йому «набридла Газа».

Як повідомляв УНІАН, про зникнення Д.АБУСІСІ 23 лютого заявила його дружина Вероніка. За її словами, чоловік виїхав із Харкова до Києва, проте, як з`ясувалося пізніше, в ніч на 19 лютого, за словами провідника вагону № 6, двоє невідомих висадили Д.АБУСІСІ з поїзда на одній зі станцій.

22 березня керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ заявив, що Україна хоче отримати від Ізраїлю офіційне підтвердження про перебування на території цієї держави громадянина Палестини Д.АБУСІСІ .

25 березня дружина Д.АБУСІСІ Вероніка АБУСІСІ заявила, що її чоловік перебуває в ізраїльській в`язниці.