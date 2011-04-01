ЦРУ почало власну операцію в Лівії

Центральне розвідувальне управління США направило на схід Лівію невелику команду своїх співробітників, повідомляє американське Суспільне радіо (NPR).

Американські фахівці збирають на місці інформацію для наведення авіації коаліції на цілі. Вони також розпочали військовий вишкіл місцевих жителів.

"ЦРУ там для того, щоб навчити лівійцев як стріляти, воювати і дати їм уявлення про військову дисципліну", - повідомила кореспондент радіостанції з Каїра. При цьому вона додала, що американці працюють в співпраці з лівійськими офіцерами, які вже певний час готують до майбутніх боїв тисячі новобранців.

За даними NPR, відправку розвідників до Лівії санкціонував Барак Обама, повноваження якого дозволяють задіяти співробітників ЦРУ для проведення спеціальних операцій за кордоном.

Водночас у Білому домі, куди журналісти звернулися по роз`яснення щодо цієї інформації, коментувати її відмовилися.

Раніше міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що американських військовослужбовців у Лівії не буде. Але додав, що про діяльність ЦРУ звітувати не може.

Новина про роботу в Лівії американських фахівців співпала з численними свідченнями про те, що на лінію фронту вперше вирушили добре навчені і озброєні підрозділи повстанців, на чолі з офіцерами. Про це, зокрема, розповіли кореспонденти Reuters і ВВС News.

До цього загони опозиціонерів становили собою гурти слабо навчених і озброєних людей, зазначає Лента.ру. Через відсутність бойової виучки і дисципліни в прямому протистоянні з ворогом повстанці щораз зазнавали поразки і безладно відступали.