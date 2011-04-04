Знайшлося місце загибелі зниклого два роки тому авіалайнера

Уламки рейса, що розбився над Атлантикою, Ріо-де-Жанейро - Париж були виявлені в неділю, повідомив представник Французького Бюро розслідування авіакатастроф (BEA).

За заявою керівника BEA Жана-Поля Троадека (Jean Paul Troadec), якого цитує РІА "Новости", уламки розташовані достатньо компактно на ділянці дна, і це дає дослідникам надію виявити серед них "чорні скриньки" літака.

Серед знайдених фрагментів - "турбіни і деякі елементи крил", зазначив Троадек.

Чергова, четверта за ліком експедиція з пошуку бортових самописців лайнера почалася в березні цього року. Дослідники мали обстежувати 10 тисяч квадратних кілометрів морського дна зі складним рельєфом. Французьке Бюро розслідування авіакатастроф (BEA) організувало вже три пошукові кампанії, які обійшлися французькій державі, авіаконструкторові Airbus і авіакомпанії Air France в 30 мільйонів євро і закінчилися без результатів.

Лайнер Airbus A330, який виконував рейс авіакомпанії Air France AF447 з Ріо-де-Жанейро до Парижа, розбився 1 червня 2009 року над Атлантикою. На його борту були 228 чоловік, всі вони загинули. Причини катастрофи досі не з`ясовані.