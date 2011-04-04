Викраденого в Україні палестинця звинуватили в зв'язках з терористами

Прокуратура Ізраїлю пред`явила сьогодні офіційні звинувачення палестинському інженеру, який у лютому зник в Україні, а потім опинився в ізраїльській в`язниці, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на сайт газети "Гаарец".

Зміст статей звинувачення, зачитаних в окружному суді Бєєр-Шеви, влада не розголошує. Видання припускає, що 42-річному Дірару АБУСІСІ, одному з керівників єдиної в секторі Газу електростанції, інкримінуються причетність до терористичної організації і сприяння у виробництві зброї.

Ізраїльські офіційні особи говорять лише те, що Д.АБУСІСІ входить у рух ХАМАС, правлячий у палестинському анклаві. За їх словами, на допитах він надає цінні свідчення.

Минулого тижня палестинець вперше з`явився в суді у присутності журналістів, які дістали можливість задати йому кілька запитань. Д.АБУСІСІ тоді підтвердив, що його вивезли до Ізраїлю з території України і зараз допитують, зокрема, про Гіладу ШАЛІТЕ, ізраїльського солдата, який у 2006 році потрапив у полон до бойовикі сектора Газу. Він стверджує, що ніяк не пов`язаний з рухом ХАМАС, який в Ізраїлі і країнах Заходу включений до списку терористичних організацій.

За твердженням родичів, Д.АБУСІСІ, що претендував на отримання громадянства України, зник у ніч на 19 лютого, коли їхав на потягу з Харкова до Києва. Його дружина-українка Вероніка АБУСІСІ звинуватила у викраданні чоловіка ізраїльську розвідку "Моссад". Правоохоронні органи України наполягають на своїй непричетності до зникнення палестинця і зажадали пояснення в ізраїльської сторони.

Арешт і утримання під вартою палестинця прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін НЕТАНЬЯГУ раніше назвав "абсолютно законними".